Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Hem ağlattı hem oynattı

Hem ağlattı hem oynattı

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Hem ağlattı hem oynattı
Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği 15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali bugün final yapacak. 10 gün süren festivalin 8. gününde, Kırım Tatarları Kültür Derneği ve Dernekler Federasyonu ile Etimesgut Çankırılılar Derneği programları düzenlendi. Gündüz gün boyunca Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret eden başkentliler, akşam da sahnelenen kültür ve sanat etkinliklerini coşku ile izlediler. Festivalin 8. günü etkinliklerine Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ile Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da katıldı. Gecenin finalinde Alişan sahne aldı. Sanatçı verdiği konserle başkentlilere keyifli anlar yaşattı. Alişan, duygusal şarkılarının yanı sıra oyun havaları da söyledi. Festival, konseriyle sona erecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hem ağlattı hem oynattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN