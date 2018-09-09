Hem ağlattı hem oynattı

Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği 15. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali bugün final yapacak. 10 gün süren festivalin 8. gününde, Kırım Tatarları Kültür Derneği ve Kırşehir
Dernekler Federasyonu ile Etimesgut Çankırılılar Derneği programları düzenlendi. Gündüz gün boyunca Türk Beyleri Kent Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret eden başkentliler, akşam da sahnelenen kültür ve sanat etkinliklerini coşku ile izlediler. Festivalin 8. günü etkinliklerine MHP
Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ile CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da katıldı. Gecenin finalinde Alişan sahne aldı. Sanatçı verdiği konserle başkentlilere keyifli anlar yaşattı. Alişan, duygusal şarkılarının yanı sıra oyun havaları da söyledi. Festival, Murat Boz
konseriyle sona erecek.