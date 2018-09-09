‘Her Telden’ coşturdu

Yazı Ankara'da geçirenlerin cazibe merkezi haline gelen Keçiören, kültür-sanat etkinlikleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Şehrin ortasında, doğal yaşamla müziği iç içe sunan Gümüşdere Ihlamur Vadisi ise yaz şölenlerine ev sahipliği yapıyor. Keçiören Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen açık hava konserleri bu hafta da büyük ilgiyle karşılandı. Açık hava konserinde sahne alan müzik grubu
, Keçiörenliler
tarafından büyük beğeniyle dinlenen Her Telden Müzik Grubu'ydu. Konseri Belediye Başkanı Mustafa Ak
da Keçiörenlilerle birlikte dinledi.