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‘Her Telden’ coşturdu

Giriş Tarihi: 9.9.2018
‘Her Telden’ coşturdu
Yazı Ankara'da geçirenlerin cazibe merkezi haline gelen Keçiören, kültür-sanat etkinlikleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Şehrin ortasında, doğal yaşamla müziği iç içe sunan Gümüşdere Ihlamur Vadisi ise yaz şölenlerine ev sahipliği yapıyor. Keçiören Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen açık hava konserleri bu hafta da büyük ilgiyle karşılandı. Açık hava konserinde sahne alan , tarafından büyük beğeniyle dinlenen Her Telden Müzik Grubu'ydu. Konseri Belediye Başkanı da Keçiörenlilerle birlikte dinledi.
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‘Her Telden’ coşturdu
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