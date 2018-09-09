Kalealtı’nda savaş hatırası

II
. Dünya Savaşı
döneminde Ankara
Kalesi'nin altında adeta ikinci bir şehir oluşturuldu. Hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emniyet içerisinde çalışması için II. Dünya Savaşı yıllarında alınan tedbirler doğrultusunda Almanya
'dan gelen destekle bin 200 metrekare alana kurulan sığınak, 3 bin 600 kişinin kısa süreli, bin 200 kişinin uzun süreli her türlü ihtiyacı karşılanmak üzere inşa edildi. Her türlü saldırıya karşı 1940'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen sığınak, çelik kapılarla korunuyor ve sığınağın üç giriş kapısı bulunuyor. Diğer iki kapının zamanla zemine oturmasından dolayı sığınağın yalnızca bir kapısı kullanılıyor. Elektrik kesilmesine karşı iki adet jeneratörün devreye gireceği sığınakta, 2 havalandırma ve 1 ısıtma sistemi bulunuyor. Sığınağa ayrıca bir tonluk su deposu da konuldu. SİVİL SAVUNMA İÇİN
Sığınak, Milli Güvenlik Kurulu
'nun 15 Ocak 1964'te yapılan toplantıda alınan kararla sivil savunma maksadıyla kullanılmak üzere Ankara Valiliği'ne verilirken, kararın altında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan
ı İsmet İnönü
, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Şatır, Maliye Bakanı Ferit Melen, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in imzaları yer alıyor. AFAD
tarafından zaman zaman bakımları yapılan sığınak, gerekli çalışmaların ardından Ankara'ya müze olarak kazandırılmayı bekliyor.