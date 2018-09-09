Rio Branca nişanı verildi

Brezilya
Milli Günü, Ankara
'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğ'inde düzenlenen resepsiyona Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya Tarım Bakan Yardımcısı Eumar Novacki, Dışişleri Bakanlığı
'ndan Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız'ın yanı sıra çok sayıda diplomat, yabancı misyon şefi ve iş insanı katıldı. Brezilya ve Türkiye
'nin 2010'dan bugüne stratejik ortaklığa sahip olduğunu kaydeden Neto, "Brezilya ve Türkiye arasındaki yakın iş birliğini en yüksek seviyeye taşıyacak birçok projeyi yeniden başlatacağımızı söylemek isterim" dedi. Neto, iki ülke arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 160. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a bir davet mektubu gönderdiğini söyledi. Büyükelçi Neto ve eşi Diva Cristina, Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir Çelen, Nevşehir Fahri Konsolosu Ömer Tosun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Lilian Tonella Tüzün ve Büyükelçilik çalışanı Melihat Yıldırım'a Türkiye'de Brezilya imajını ve ikili ilişkileri geliştirmek için çaba gösterenlere verilen, Brezilya'nın en üst düzey nişanı olan "Rio Branca
" devlet nişanını taktı.