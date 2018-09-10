Ankara’da olmaktan mutluyum

ANKARAGÜCÜ'NÜN İngiltere ekibi Watford'tan transfer ettiği sağ bek Brice Dja Djedje takıma dair açıklamalarda bulundu. Takımda çok güzel bir hava olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, Ankara'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Transfer sürecinin biraz uzadığını belirten Dja Djeje, "Ankaragücü'nden ilk teklif aldığım zaman kendimi mutlu hissettim. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz ile görüştüm. Kendimce hiç sorun olmadan gelmeyi kabul ettim" dedi. Fransa ve İngiltere'ye göre Türkiye'nin daha farklı bir yaşam yeri olduğunu söyleyen Dja Djedje, "Türkiye farklı kültürler barındıran bir ülke. Burada yaşamaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı. TARAFTARIMIZ ÇOK FANATİK

Dja Djedje, taraftarın takımlarına aşırı derecede bağlı olduğunu söyledi. Taraftardan çok etkilendiğini belirten Dja Djedje, "Ankaragücü taraftarı ile karşılaştırdığımda, Türk taraftarının çok fanatik olduğunu gördüm" dedi. Takımın ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını belirten Dja Djedje, "Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz. Futbolu çok seven bir taraftarın önünde oynamak gerçekten çok motive edici bir durum. Türkiye'de tanıdığım insanlar da var. Taraftarın videolarını izliyorum, gerçekten inanılmaz görüntüler var. Lige orta düzeyde başladık. Hedefimiz her maç puan almak" dediı.

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