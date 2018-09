Ankaragücü Gençler’i kolay geçti

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile Ankaragücü, özel maçta karşı karşıya geldi. Ankaragücü İlhan Parlak, Lanre Kehinde, Erdem Şen ve Kenan Özer'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Ankaragücü Korcan, Dja Djedje, Mahmut, Alihan, Tomas, Moulin, Faty, Mokhtar, Cerci, İlhan ve Kehinde on biriyle başladı. Gençlerbirliği ise maça Emrullah, Berat, Yasin, Mahmut, Alper, Bady, Bekir, Rahmetullah, Nadir, Matei ve Jailton on biriyle çıktı.

İKİNCİ YARIDA GOL ŞOV

MAÇA etkili başlayan taraf Ankaragücü oldu. 15. dakikada Moulin'in şık pasında topu kontrol eden İlhan Parlak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği ataklarını sıklaştırdı. Kırmızı-siyahlı ekip bulduğu mutlak pozisyonları değerlendiremedi. Ankaragücü maçın son bölümlerinde oyuna ağırlığını koydu. 81. dakikada Lanre Kehinde'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direğe de çarparak ağlarla buluştu. Bu golle Ankaragücü karşılaşmada 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertli-+ler 87. dakikada Erdem Şen'in kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. 90+2. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Kenan Özer uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı ve maçın skorunu tayin etti. Bu golle birlikte Ankaragücü hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Karşılaşmayı Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile beraberindeki yöneticiler de takip etti.