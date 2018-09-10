Büyükşehir’den pet-shop eğitimi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, 24-28 Eylül tarihlerinde "Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Eğitimi" ile "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi" düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi, Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğince ev ve süs hayvanı satan kişilerin bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarakeğitim programlarına katılarak sertifika alma yükümlülüğü sebebiyle sertifika kursu veriyor.

ÖNCELİK HAYVAN HAKLARI

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programında kursiyerler; başkentteki ev ve süs hayvanı satış yeri eğitimi için 24 saat, yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi için ise toplamda 13 saat teorik ders alacak.Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, "Eğitim programlarında, konu ile ilgili yasa ve yönetmelikler, hayvan refahı, hayvanlarda bakım ve beslenme, hayvan davranışları ile pet-shoplarda barınak ve bina düzeni gibi pek çok konuda eğitim veriliyor. Eğitim programının sonunda, programı tamamlayan kursiyerler sertifika alıyor" dedi.

RUHSAT İÇİN EĞİTİM ZORUNLU

PET-Shop açacak kişilerin ruhsat almak için bu eğitime tabi olmalarının zorunlu olduğunu belirten Baysa, "Sertifikası olmayan kişilere, ev ve süs hayvan satış yeri (pet-shop) için ruhsat verilmiyor. Pet-shop açmak isteyenlerin eğitim programına katılarak sertifika alması gerekiyor" diye konuştu. "Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Eğitimi"ile "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi"için son başvuru tarihi 21 Eylül Cuma. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne başvuru yapanlar, 24-28 Eylül tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek eğitim programına katılacak.