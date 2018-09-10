Dünyaya barış mesajı verdiler

KAHRAMANKAZAN Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ve 30 ülkeden 130'a yakın yabancı öğrencinin katıldığı Uluslararası Gençlik Çalıştayı sertifika töreni ile son buldu. Ankara'nın tarihi yerlerini gezen öğrenciler, Kahramankazan'dan dünyaya barış mesajları verdi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Harun Tüfenkçi ve davetliler katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, törende yaptığı konuşmada dünyanın dört bir yanında gelen öğrencileri ilçelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ertürk "Farklı kültürlerden geliyor olsak da bu farklılıklarımızı zenginlik olarak benimsemiş bir milletin torunlarıyız. Sizler burada Türk kültürünü öğrendiniz, bizler de sizlerin kültürünüzü öğrendik. Türkiye'de bir eviniz, Kahramankazan'da sıcak bir yuvanız olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı. Dünyada ve özellikle Orta Doğu coğrafyasında kritik bir süreçten geçildiğini vurgulayan Ertürk, "Çalıştayımız, kaynaşma ve tanışmanın yanı sıra barışa da hizmet etti. Bu sertifikalar onun için büyük bir anlam ifade ediyor. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti coğrafyamızda ve dünyada barış ve sevgi dilinin kullanılması noktasında önemli adımlar atıyor. Sizler de bunu yerinde görerek, ülkelerinize barış elçileri olarak dönüyorsunuz" diye konuştu.

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