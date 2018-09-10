Hırsızlık zanlısı saklandığı minibüsün altında yakalandı

BAŞKENTTE bir bankamatikten soygun girişiminde bulanan 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Altındağ Taşdelen Caddesi'ndeki bankamatiklerden soygun yapıldığı ihbarı üzerine zanlılardan Ümit B'yi bankamatiklerin önünde yakalayan polisler ile kaçan Özer D. ve Mustafa K. arasında kovalamaca başladı. Özer D, 21. sokakta saklandığı bir minibüsün altında, Mustafa K. ise olay yerine geldikleri 06 GE 6909 plakalı otomobilde yakalandı. Şüphelilerin, ATM'nin arkasında bulunan ve para kasasının yer aldığı kapıyı zorladıkları ancak içeriye giremedikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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