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Hırsızlık zanlısı saklandığı minibüsün altında yakalandı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Hırsızlık zanlısı saklandığı minibüsün altında yakalandı

BAŞKENTTE bir bankamatikten soygun girişiminde bulanan 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Altındağ Taşdelen Caddesi'ndeki bankamatiklerden soygun yapıldığı ihbarı üzerine zanlılardan Ümit B'yi bankamatiklerin önünde yakalayan polisler ile kaçan D. ve K. arasında kovalamaca başladı. Özer D, 21. sokakta saklandığı bir minibüsün altında, Mustafa K. ise olay yerine geldikleri 06 GE 6909 plakalı otomobilde yakalandı. , ATM'nin arkasında bulunan ve para kasasının yer aldığı kapıyı zorladıkları ancak içeriye giremedikleri belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Hırsızlık zanlısı saklandığı minibüsün altında yakalandı
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