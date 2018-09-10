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OSB’leri büyük buluşmaya hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 10.9.2018
İç Anadolu OSB’leri büyük buluşmaya hazırlanıyor

BÖLGE toplantıları ile OSB'lerin sorunlarını masaya yatıran Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK),
Bölgesi'ndeki 53 OSB'yi Kayseri'de topluyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki 13 şehirden 53 OSB'nin yöneticilerinin ve sanayicilerin katılımıyla 'de gerçekleştirilecek OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısında bölge OSB'lerinin sorunları ve beklentilerinin yanı sıra, ekonomide yaşanan son gelişmelerin de değerlendirileceği bildirildi. OSBÜK Başkanı , OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü olduğunu vurgulayarak, "OSBÜK olarak 80 şehirdeki tüm OSB'lerimizle bir araya gelmek, OSB'lerimizi daha yakından görerek, beklentilerini dinlemek amacıyla bölge toplantıları düzenliyoruz. Geçtiğimiz bir yılda Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki 216 OSB'mizle bu bölge toplantılarında bir araya geldik. 12 Eylül'de de İç Anadolu Bölgemizdeki 53 OSB'mizle Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde bir araya gelerek, 6. bölge toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İç Anadolu bölgemizdeki tüm OSB yöneticilerimizi ve ilgili herkesi bu toplantıya katılmaya davet ediyorum" dedi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Aksaray, Ankara, Çankırı, , Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat'taki OSB'lerin başkan ve yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

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İç Anadolu OSB’leri büyük buluşmaya hazırlanıyor
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