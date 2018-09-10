Türkiye Ligi Avrupa seviyesinde

SPOR Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün yeni transferlerinden Thibault Moulin, ligde birçok kaliteli takım bulunduğunu belirterek, "Türk ligi Avrupa seviyesinde" dedi. Moulin, adaptasyon süreci, hedefleri ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bonservisi Yunanistan'ın PAOK kulübünde bulunan 28 yaşındaki Fransız futbolcu, Ankaragücü'ne geldiği için mutlu olduğunu ve uyum sürecinin kendisi için zor geçmediğini vurgulayarak, "Gelir gelmez iki maça çıktım. Takım içinde Fransızca konuşan birçok futbolcu var" diye konuştu. MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e bu sezon çıktığını ve birçok transfer yapıldığına dikkati çeken Moulin, Türkiye'ye ilk kez geldiğini hatırlatarak, Türk liginin seviyesinin üstlerde olduğunu söyledi.Türk takımlarının hemen hemen hepsinin Avrupa ligi seviyesinde olduğunu dile getiren Moulin, "Türk ligi zaten Avrupa seviyesinde bir lig. Yunanistan ve Polonya'da oynadım, burası çok daha üstte ve kaliteli bir lig. Çok rahatlıkla Avrupa seviyesine koyabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

BİZLERE GÜVENSİNLER

MKE Ankaragücü'nün lige yeni çıkmış bir takım olmasına karşın sezona iyi sayılabilecek başlangıç yaptığının altını çizen futbolcu, "Kazanabileceğimizi herkese gösterdik. Sezon sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunların getirilerini de sezon sonuna kadar taraftarlarımıza göstereceğiz bizlere güvensinler" diye konuştu.