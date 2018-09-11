Balkanlar’ı fethettiler

TÜRKIYE Güreş Federasyonu'ndan
yapılan
açıklamaya göre,
miniklerin ardından yıldız
güreşçiler de Balkan Şampiyonası'ndan
madalyalarla
döndü. Bosna Hersek'te
düzenlenen
organizasyonda milliler,
serbest stilde 8 altın
ve 1 gümüş
, grekoromende 6 altın, 2 gümüş
ve 2 bronz
, kızlarda da 3 altın, 3 gümüş
ve 3 bronz
olmak
üzere 28 madalya
elde
etti. Serbest stilde 45 kiloda Yusuf Demir, 51 kiloda Hamza Zopalı, 55 kiloda Süleyman Konak, 60 kiloda Mustafa Eren İlhan, 71 kiloda Serhat Çavuşoğlu, 80 kiloda Oktay Çiftçi, 92 kiloda Murat Sezmiş
ve 110 kiloda Hasan Sipahi altın, 65 kiloda Harun Söyler
ise gümüş madalya
kazandı. Türkiye
, serbest
stilde topladığı 235 puanla
takım halinde şampiyon
oldu. 21 ALTIN MADALYA Grekoromen
stilde 45 kiloda Murat Kalkan, 51 kiloda Ramazan Tekin, 55 kiloda Seyitcan Baytekin, 60 kiloda Furkan Erkan, 65 kiloda Galip Top
ve 92 kiloda Emre Helvacı
birincilik kürsüsüne çıktı. 48 kiloda Kazım Tikence
ve 110 kiloda Hüseyin Avri Cil gümüş, 71 kiloda Yusuf Gölbaşı
ve 80 kiloda Behrem Bora Yılmaz bronz
madalya aldı. Yıldız Grekoromen Milli Takımı da 220 puanla
takım halinde
şampiyonluğa ulaştı.
Kızlarda ise 43 kiloda Zehra Demirhan, 49 kiloda Bedriye Aksu
ve 53 kiloda Evira Kamaloğlu
altın
madalyaya ulaştı. 40 kiloda Büşra Atansever, 46 kiloda Şeyma Kızmaz
ve 65 kiloda Merve Karademir gümüş, 57 kiloda Elmas Çelik, 69 kiloda Deryanur Karaduman
ve 73 kiloda Meryem Yılmaz bronz madalya
kazandı. Türkiye,
kızlarda Romanya'nın
ardından ikinci sırada yer
aldı. Türk Milli Takımı, Balkan Minikler Güreş Şampiyonası'nda
ise 21 altın, 6 gümüş
ve 2 bronz
olmak üzere 29 madalya
elde etmişti.