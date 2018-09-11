‘Davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz’

AK Parti Ankara
İl Başkanlığı üyeleri, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
) tepki göstermek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Grup adına açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
, 15 Temmuz
darbe girişimine ilişkin davaları başladığı günden bu yana takip ettiklerini belirtti. "SAHİP ÇIKTIK"
Başkan Özcan, "Bu süreç içinde darbe davalarını takip eden şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanında olduk. Onların dertleri ile dertlendik. Devletimizin ve milletimizin bekasına yönelik tehdidin bertaraf edilmesi noktasında canlarını ortaya koymuş olan gazilerimiz ile bu uğurda canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Devletimizin ve milletimizin bekasının halen tehdit altında olduğu şu günlerde, aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koydukları fedakarlıklara sahip çıkarak, bu vatanı hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile iç ve dış birlikçilerinin eline düşürmeyeceğiz" dedi.