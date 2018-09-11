Ihlamur Vadisi büyük ilgi gördü

KEÇIÖREN Belediyesi, 12. Uluslararası Belediye ve Çevre Fuarı
'nda oluşturduğu stantla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi
'nde gerçekleştirilen fuarda Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Keçiören'in çehresini değiştiren yeşil alanların, mahalle konaklarının, müzelerin, gençlik merkezlerinin, aqua parkların, KEDEM ve KEÇMEK gibi yılın 12 ayı faaliyet sürdüren ücretsiz eğitim merkezlerinin, geri dönüşüm ve el sanatları atölyesinin, kent ormanlarının tanıtımı yapılarak vatandaş bilgilendirildi. Fuarda Gümüşdere Ihlamur Vadisi
'nin büyük ilgi gördü.