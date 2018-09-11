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büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Ihlamur Vadisi büyük ilgi gördü
KEÇIÖREN Belediyesi, 12. Uluslararası Belediye ve Çevre 'nda oluşturduğu stantla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu. 'nde gerçekleştirilen fuarda Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Keçiören'in çehresini değiştiren yeşil alanların, mahalle konaklarının, müzelerin, gençlik merkezlerinin, aqua parkların, KEDEM ve KEÇMEK gibi yılın 12 ayı faaliyet sürdüren ücretsiz eğitim merkezlerinin, geri dönüşüm ve el sanatları atölyesinin, kent ormanlarının tanıtımı yapılarak vatandaş bilgilendirildi. Fuarda Gümüşdere 'nin büyük ilgi gördü.
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Ihlamur Vadisi büyük ilgi gördü
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