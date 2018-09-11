İlk tercih yabancı

BUGÜN NELER OLDU

ekipleri,sezonu yaz transfer döneminde tercihini ağırlıkla yabancılardan yana kullandı.toplamdakadrosuna katarken, bunlarınolması dikkat çekti. Yerli oyuncu transfer sayısı ise yalnızcakalırken, transfer edilen yabancıların toplam yaş ortalamalarınınolması, kulüplerin transferde deneyimli isimlere yöneldiğini ortaya koydu. Bu noktadave üzeri transfer gerçekleştiren ekipler arasında en genç isimlere yönelen kulüpoldu. Sarı lacivertliler,kadrosuna katarken bu oyuncuların yaş ortalaması iseoldu. Yaz transfer döneminde dikkat çeken bir başka nokta iseyeni yükselen ekiplerin kadrosunu sil baştan yenilemeleri oldu.ileoyuncu transferi yaptı.aranın ardından yeniden dönendagerçekleştirdi. Söz konusu takımların ise tercihleri yine yabancı oyuncu oldu.veisekadrosuna kattı.