Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > İlk tercih yabancı

İlk tercih yabancı

Ankaragücü’nün yeni sezonda kadrosuna kattığı 15 oyuncudan 11’i yabancı oyuncu oldu. ekipleri bu sezon da yabancı oyunculara yöneldi

Giriş Tarihi: 11.9.2018
İlk tercih yabancı
Spor Toto Süper Lig ekipleri, 2018/19 sezonu yaz transfer döneminde tercihini ağırlıkla yabancılardan yana kullandı. 18 kulüp toplamda 157 oyuncuyu kadrosuna katarken, bunların 91'inin yabancı olması dikkat çekti. Yerli oyuncu transfer sayısı ise yalnızca 66'da kalırken, transfer edilen yabancıların toplam yaş ortalamalarının 27,5 olması, kulüplerin transferde deneyimli isimlere yöneldiğini ortaya koydu. Bu noktada 5 ve üzeri transfer gerçekleştiren ekipler arasında en genç isimlere yönelen kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, 6 yabancıyı kadrosuna katarken bu oyuncuların yaş ortalaması ise 25,5 oldu. Yaz transfer döneminde dikkat çeken bir başka nokta ise Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerin kadrosunu sil baştan yenilemeleri oldu. MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 15'er oyuncu transferi yaptı. Lige 1 sezonluk aranın ardından yeniden dönen Çaykur Rizespor da 13 transfer gerçekleştirdi. Söz konusu takımların ise tercihleri yine yabancı oyuncu oldu. MKE Ankaragücü 11, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor ise 9'ar yabancıyı kadrosuna kattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk tercih yabancı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN