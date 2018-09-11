İlk tercih yabancı

Spor Toto Süper Lig
ekipleri, 2018/19
sezonu yaz transfer döneminde tercihini ağırlıkla yabancılardan yana kullandı. 18 kulüp
toplamda 157 oyuncuyu
kadrosuna katarken, bunların 91'inin yabancı
olması dikkat çekti. Yerli oyuncu transfer sayısı ise yalnızca 66'da
kalırken, transfer edilen yabancıların toplam yaş ortalamalarının 27,5
olması, kulüplerin transferde deneyimli isimlere yöneldiğini ortaya koydu. Bu noktada 5
ve üzeri transfer gerçekleştiren ekipler arasında en genç isimlere yönelen kulüp Fenerbahçe
oldu. Sarı lacivertliler, 6 yabancıyı
kadrosuna katarken bu oyuncuların yaş ortalaması ise 25,5
oldu. Yaz transfer döneminde dikkat çeken bir başka nokta ise Süper Lig'e
yeni yükselen ekiplerin kadrosunu sil baştan yenilemeleri oldu. MKE Ankaragücü
ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 15'er
oyuncu transferi yaptı. Lige 1 sezonluk
aranın ardından yeniden dönen Çaykur Rizespor
da 13 transfer
gerçekleştirdi. Söz konusu takımların ise tercihleri yine yabancı oyuncu oldu. MKE Ankaragücü 11, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ve Çaykur Rizespor
ise 9'ar yabancıyı
kadrosuna kattı.