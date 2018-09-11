Kayıp Melisa Ankara’da bulundu

ÇORUM
'DA 3 gün önce alışveriş sırasında aniden kaybolan Melisa Ü. için ailesi polise başvurdu. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri özel ekip oluşturdu. Özel ekip, kayıp kızın sosyal medya hesabını da inceledi. Ekipler, sosyal medyada yaptıkları incelemede kayıp kızın kent dışına çıktığını tespit etti, aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Melisa'nın sosyal medyadaki F.Y. isimli kız arkadaşıyla buluşabileceğini ön gören özel ekip, bunun üzerine Ankara
'ya gitti. Yapılan aramalarda Melisa bir parkta tek başına bulundu.