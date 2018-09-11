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Kayıp Melisa ’da bulundu

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Kayıp Melisa Ankara’da bulundu
'DA 3 gün önce alışveriş sırasında aniden kaybolan Melisa Ü. için ailesi polise başvurdu. Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri özel ekip oluşturdu. Özel ekip, kayıp kızın sosyal medya hesabını da inceledi. Ekipler, sosyal medyada yaptıkları incelemede kayıp kızın kent dışına çıktığını tespit etti, aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Melisa'nın sosyal medyadaki F.Y. isimli kız arkadaşıyla buluşabileceğini ön gören özel ekip, bunun üzerine 'ya gitti. Yapılan aramalarda Melisa bir parkta tek başına bulundu.
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Kayıp Melisa Ankara’da bulundu
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