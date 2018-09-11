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Madalyayı kazandı Halisdemir’e dua etti

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Madalyayı kazandı Halisdemir’e dua etti
PURSAKLAR Belediyesi Sporcusu Batuhan Yüksel, Niğde'de düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda 28 ilden 303 sporcunun katıldığı 81 kilo sıkletinde Türkiye 2'ncisi olup gümüş madalya kazandı. Müsabakada büyük başarı elde eden Batuhan Yüksel, gümüş madalya kazandı. Madalyasını alan Yüksel, antrenörü Murat Akyüz ile 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.Bu yıl katıldığı müsabakalarda 2 altın, bir gümüş bir de bronz madalya kazandı. Milli Takım kampında bulunan ve ekim ayında Polonya'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi ve Pursaklar'ı temsil edecek.
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Madalyayı kazandı Halisdemir’e dua etti
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