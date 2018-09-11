Madalyayı kazandı Halisdemir’e dua etti

PURSAKLAR Belediyesi Sporcusu Batuhan Yüksel, Niğde'de
düzenlenen Türkiye Halter Şampiyonası'nda 28 ilden 303 sporcunun
katıldığı 81 kilo
sıkletinde Türkiye 2'ncisi
olup gümüş
madalya kazandı. Müsabakada büyük
başarı elde eden Batuhan Yüksel,
gümüş madalya kazandı. Madalyasını
alan Yüksel
, antrenörü Murat Akyüz
ile 15 Temmuz Şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in
kabrini ziyaret etti.Bu
yıl katıldığı müsabakalarda 2 altın
, bir gümüş bir de bronz
madalya kazandı. Milli Takım
kampında bulunan ve ekim ayında Polonya'da
düzenlenecek
olan Gençler Avrupa Şampiyonasında
ülkemizi ve Pursaklar'ı
temsil edecek.