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Öğrenciye laptop sporcuya para

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Öğrenciye laptop sporcuya para
KIZILCAHAMAM Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında 07-08 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen , Sanat ve Su Festivalinin son günü tamamlandı. Kızılcahamam ilçe stadında gerçekleştirilen festivalin son günkü konser programına yoğun katılım oldu. Festival alanı hıncahınç dolarken, izleyenler keyifli dakikalar yaşadı. Yapılan etkinlik için ve çevre ilçeler adeta Kızılcahamam'a aktı. Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali'nin 08 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılan konser programının sunuculuğunu yaptı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivalinde, Üniversiteye Giriş Sınavında dereceye giren (TYT ve YKS) sınavında başarılı olan Damla Akpınar, Zeliha İşler, Burak Han Bakır ve Büşra Zeynep Arslan'a ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olan Azra Yıldız, Mustafa Taha Yüce ve Muhsin Efe Tarım'a laptop bilgisayar hediye etti. Diğer yandan spor dalında, şampiyon güreşçilerimizden İsmail Hakkı Bostancı, Mahir Yurt, Muhammet Yıldırım, antrenörleri ve Halil Yılmaz ile karateci Enes Özdemir'e para ödülü verildi.
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Öğrenciye laptop sporcuya para
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