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Şehidin oğluna kamuflajlı sünnet

11 gün önce şehit düşen ’nin oğlu 8 yaşındaki Aytuğ, askeri kamuflajla sünnet oldu

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Şehidin oğluna kamuflajlı sünnet
Hakkâri'nin ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı EYP'yi 31 Ağustos 2018 tarihinde uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu, şehit oldu. Şehidin cenazesi memleketi 'da toprağa verilirken, Dökmeci'nin 8 yaşındaki oğlu Aytuğ'un 8 Eylül'de sünnet düğünü olduğu ve bunun için hazırlık yapıldığı öğrenildi. 'nin oğlu Aytuğ için sünnet davetiyesini de bastırdığı ortaya çıkmıştı. Dökmeci Ailesi, şehidin acı haberi üzerine düğünü iptal etti. Şehidin oğlu Aytuğ ise bu haber üzerine sünnet kıyafeti giymek istemediğini söyledi.

MEVLİT OKUTULDU
İptal edilen düğün yerine bugün Şehit Dökmeci ve oğlu için Mamak ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki baba evi önünde mevlit okutuldu. Şehidin oğlu Dökmeci de buradaki programa askeri kamuflaj ile katıldı. Programa ayrıca Şehit Dökmeci'nin silah arkadaşları ve yakınları ile çok sayıda askeri personel katıldı. Programa katılanlar, şehidin eski eşi Semiha Ataman'a taziyede bulundu.
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Şehidin oğluna kamuflajlı sünnet
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