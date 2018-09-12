Avm’lerde bayram olsun

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantıları Nail Çimen başkanlığında başladı. İlk meclis toplantısında geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın müjdesini verdiği başkentte yüzde 17 oranındaki su indirimi karara bağlandı. Tüm grupların oybirliği ile alınan kararla yüzde 17'lik su indirimi 17 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bir diğer önemli karar ise başkentteki spor alanları ile ilgiliydi. Daha önceden yine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince çeşitli dernek ve vakıflara tahsis edilen statlarla ilgili kararlar iptal edildi. Tahsisi iptal edilen statlar arasında Yenikent'teki Osmanlı, Keçiören'deki Aktepe ve Yenimahalle'deki Ostim Stadı da yer alıyor.

YAŞAR: KAPATABİLİRİZ

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kentteki AVM'lerle ilgili bir çalışma yapılmasını önerdi. Yaşar, "Şehirdeki bütün mağazaların dini bayramlarda kapanması rağmen maalesef AVM'ler açık. Sadece esnafın sıkıntısı değil. Bizim dini bayramlarımız önemli bayramlardır. Bayram süresince bütün AVM'lerde çalışan işçiler hiç izin verilmeden çalışmak zorunda. Bunun Büyükşehir ile ve Ticaret Bakanlığı ile ilgisi var. Burada arkadaşlarımızla beraber bir önerge verdim. Büyükşehir Belediye Başkanımız da dahil bütün Meclis gruplarına

büyük görev düşüyor. Bizim yetkimizi aşan bir konu var mı bilmiyorum ama yetkimizde olduğunu düşünüyorum. Biz dini bayramlarda her yeri kapattığımız gibi orayı da kapatabiliriz. Hem esnafa karşı haksızlığı hem orada emek işçilerine karşı haksızlığı gideririz. Oradaki esnafın da dini bayram yapmasını sağlarız. Hiç olmazsa bayramın iki gününde AVM'lerin tatil edilmesi konusunda Meclisimizin bütün gruplarının hassasiyet göstermesini rica ediyorum" dedi.

YAŞAR'A DESTEK

BAŞKAN Yaşar'ın önerisine destek veren Meclis 2. Başkanvekili Nail Çimen ise, "Önemli bir konu. Hemen burada karar verilecek bir şey değil. Bence gruplardaki Başkanvekili arkadaşlarımız bir araya gelip ortak bir çalışma yaparak eğer Sayın Başkanımızın da dediği gibi sadece Büyükşehir Belediye Meclisimizin yetkisiyle olabilecek bir şeyse bence de bu iş bir an önce yapılmalı. Sayın başkanımıza sonuna kadar katılıyorum" yanıtını verdi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin önümüzdeki günlerde bu konuyu gündeme getirmesi bekleniyor.



TANITIM ÇAĞRISI

ÖTE yandan yine gündem dışı söz alan BBP'li Meclis Üyesi İbrahim Uyar ise geçtiğimiz günlerde yurtdışına gerçekleştirdiği bir seyahatte Türk Havayolları tarafından hazırlanan tanıtım CD'sinde Ankara'nın olmadığını belirtti. Türkiye'den birçok şehrin yer almasına rağmen başkentin olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren İbrahim Uyar, bu konuyla ilgili girişimde bulunması için çağrıda bulundu.