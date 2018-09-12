Başkentte milli şölen

Çin'in
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na
katılmak için
hazırlık maçları oynayan A Milli Erkek Takımı
, Ankara Spor Salonu'nda
karşılaştığı Türk Telekom'u 86-73'lük
skorla mağlup etti. Milliler mücadeleye Kartal Özmızrak, Scottie Wilbekin
, Cedi Osman
, Ersan İlyasova
ve Ege Arar
beşiyle başladı. Oyunun başında savunma kaynaklı sayılarla skor bulan milliler, Ersan
ve Wilbekin'in
basketleriyle 5.
dakikada skoru 15-6'ya
getirdi. Mola alan Türk Telekom
, ara sonrasında Gabriel
ve Landesberg
ile basketler buldu. İlk periyotu 25-22
önde tamamlayan A Milli Erkek Takımı
, Semih Erden
ve Melih Mahmutoğlu'nun
sayılarıyla 15.
dakikada durumu 33-39'a
getirdi. Bire birlerde Landesberg
ile hücumları değerlendiren rakibi karşısında milliler ilk yarıyı, Cedi Osman'ın
basketiyle 45-44
önde kapattı.