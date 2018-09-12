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Başkentte milli şölen

A Milli Erkek Basketbol Takımı, başkent temsilcisi ile ’da hazırlık maçında karşı karşıya geldi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Başkentte milli şölen
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmak i hazırlık maçları oynayan A Milli Erkek Takımı, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştığı Türk Telekom'u 86-73'lük skorla mağlup etti. Milliler mücadeleye Kartal Özmızrak, Scottie Wilbekin, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar beşiyle başladı. Oyunun başında savunma kaynaklı sayılarla skor bulan milliler, Ersan ve Wilbekin'in basketleriyle 5. dakikada skoru 15-6'ya getirdi. Mola alan Türk Telekom, ara sonrasında Gabriel ve Landesberg ile basketler buldu. İlk periyotu 25-22 önde tamamlayan A Milli Erkek Takımı, Semih Erden ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 15. dakikada durumu 33-39'a getirdi. Bire birlerde Landesberg ile hücumları değerlendiren rakibi karşısında milliler ilk yarıyı, Cedi Osman'ın basketiyle 45-44 önde kapattı.
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Başkentte milli şölen
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