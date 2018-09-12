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Başkent’te silahlı saldırı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Başkent’te silahlı saldırı: 3 yaralı
ALTINDAĞ'DA alacak verecek meselesinden kaynaklanan silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Caddesi üzerinde plakası henüz belirlenemeyen otomobili ile seyir halinde olan S. G., cadde üzerinde bulunan bir market önünde husumetli olduğu C. Y.'yi gördü. S. G. yanındaki silahı çıkartarak, C. Y. ateş etmeye başladı. Açılan ateşler sonucu, C. Y. yere yığılırken, o sırada marketten alışveriş yapan kimliği henüz belirlenemeyen anne ve kızı da yaralandı. Öte yandan açılan kurşunlardan biri, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile isabet etti.
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Başkent’te silahlı saldırı: 3 yaralı
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