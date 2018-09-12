‘Borcumu ödemek istedim’

ANKARALI
spor hekimi Ateş Şendil
, Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyünde yaptırdığı 8 derslikli ilk ve ortaokul binasının açılışı Milli Eğitim
Bakan Yardımcısı İbrahim Er'in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa Adıyaman
Valisi Nurullah Naci Kalkancı, hayırsever Ateş ailesi, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bazı kurum amirleri, Burunçayır Köyü halkı ile öğrenciler katıldı. Şendil, "Bizleri ve ailemizi onurlandırdıkları için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün yaşamımın en mutlu ve onurlu günüdür. Yaşamının 44 yılını eğitime hizmet vererek geçirmiş bir baba ve hayatını eşinin ve çocuklarının başarı ve mutluluğuna adamış fedakâr bir annenin iki evladından biri olarak kız kardeşim ve ben vatan ve millet sevgisiyle yetiştirildik. Yaşamım boyunca bir ülkenin geleceğini o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlı olunduğuna inandım. Çünkü eğitim ve eğitilmiş insanlar bir ülkenin sahip olabileceği en güçlü silahtır. Beni bugünlere ailem ve devletimin sağladığı olanaklar getirdi. Bende devletime ve aileme olan borcumu bu güzel okulun yapılmasına katkıda bulunarak bir nebzede olsa ödemek istedim. Bu okulun Adıyaman'da yapılması noktasında bizleri teşvik eden herkese çok teşekkür ediyor, okulun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.