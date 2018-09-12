Fabrika küle döndü

KAZAN'DA
henüz belirlenemeyen
bir sebepten
dolayı, kapı
ve mutfak fabrika
sından
bir anda
alevler yükseldi.
Yanıcı maddelerin
bulunması
ve rüzgarın
da etkisiyle alevler
kısa sürede tüm fabrikayı
sardı. Yangını gören
vatandaşlar durumu itfaiye,
sağlık ve polis ekiplerine
bildirdi. İtfaiye ekipleri
yangına müdahale ederken,
polis ekipleri de etrafta
çevre güvenliğini aldı.
Sağlık ekipleri ise olası
bir yaralanmaya karşılık
olay yerinde hazır bekledi.
Yangın itfaiye erlerinin
uzun uğraşları sonucu kontrol
altına alınırken, fabrika
kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri ile polis
ekiplerinin yangının
çıkış
nedeniyle ilgili çalışması
devam ediyor.