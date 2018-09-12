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küle döndü

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Fabrika küle döndü
KAZAN'DA henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, kapı ve mutfak sından bir anda alevler yükseldi. Yanıcı maddelerin bulunması ve rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de etrafta çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanmaya karşılık olay yerinde hazır bekledi. Yangın itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ile polis ekiplerinin çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.
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Fabrika küle döndü
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