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Gençlik merkezlerine kayıtlar başladı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Gençlik merkezlerine kayıtlar başladı
ALTINDAĞ Belediyesi'ne bağlı 17 'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni eğitim öğretim sezonuna ekim ayı itibariyle "merhaba" diyecek olan gençlik merkezleri, hem öğrencilerden hem de velilerden büyük ilgi gördü. Merkezler, kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve aileleri ile doldu taştı. 9 - 18 yaş aralığında iseniz ve eğer hala gençlik merkezlerimizle tanışmadıysanız, oturduğunuz yere en yakın Gençlik Merkezi'ne kayıt yaptırabilirsiniz. , bu merkezler vasıtasıyla 30 bin gence ulaştı. Aileler de çocukların gelişimine katkı sağlayan gençlik merkezlerinden memnun.
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Gençlik merkezlerine kayıtlar başladı
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