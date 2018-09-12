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idmana katılmadı

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Karcemarskas idmana katılmadı
KARDEMİR Karabükspor'la karşılaşacak olan Osmanlspor, hazırlıklarını dayanıklılık ağırlıklı antrenmanla devam ettirdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Kayserispor'la oynadığı hazırlık maçıyla değerlendiren başkent ekibi, bir günlük iznin ardından Karabükspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Oyuncular haftanın ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda dar alanda pas çalışmasına geçildi. Antrenmanın ikinci etabında dar alanda maç yapan başkent ekibi gruplar halinde yapılan dayanıklılık ağırlıklı çalışmayla antrenmanı sonlandırdı. Antrenmana tedavisi süren Karcemarskas katılmadı. Oyuncu takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalışmalarını sürdürdü.
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Karcemarskas idmana katılmadı
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