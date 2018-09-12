Karcemarskas idmana katılmadı

BUGÜN NELER OLDU

karşılaşacak olanhazırlıklarını dayanıklılık ağırlıklıantrenmanla devam ettirdi.Milli maçlar nedeniyle lige verilenarayıoynadığıhazırlık maçıyla değerlendiren başkentekibi, bir günlük iznin ardındanoynayacağımaçın hazırlıklarına kaldığı yerdendevam etti. Teknik direktöryönetiminde kulübünyapılanantrenmansaat sürdü. Oyuncularhaftanın ilk antrenmanına ısınmakoşusuyla başladı. Koordinasyonçalışmasıyla devam eden antrenmandadar alanda pas çalışmasına geçildi.Antrenmanın ikinci etabında dar alandamaç yapan başkentekibi gruplarhalinde yapılandayanıklılıkağırlıklı çalışmaylaantrenmanısonlandırdı.Antrenmanatedavisi sürenkatılmadı. Oyuncutakımdan ayrı fizyoterapistgözetimindeçalışmalarını sürdürdü.