Karcemarskas idmana katılmadı

KARDEMİR Karabükspor'la
karşılaşacak olan Osmanlspor
,
hazırlıklarını dayanıklılık ağırlıklı
antrenmanla devam ettirdi.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen
arayı Kayserispor'la
oynadığı
hazırlık maçıyla değerlendiren başkent
ekibi, bir günlük iznin ardından Karabükspor'la
oynayacağı
maçın hazırlıklarına kaldığı yerden
devam etti. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde
yapılan
antrenman 1,5
saat sürdü. Oyuncular
haftanın ilk antrenmanına ısınma
koşusuyla başladı. Koordinasyon
çalışmasıyla devam eden antrenmanda
dar alanda pas çalışmasına geçildi.
Antrenmanın ikinci etabında dar alanda
maç yapan başkent
ekibi gruplar
halinde yapılan
dayanıklılık
ağırlıklı çalışmayla
antrenmanı
sonlandırdı.
Antrenmana
tedavisi süren Karcemarskas
katılmadı. Oyuncu
takımdan ayrı fizyoterapist
gözetiminde
çalışmalarını sürdürdü.