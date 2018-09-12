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kaçamadı

10 yaşındaki H.T.’ye, kiraladığı araçla çarpan ve ölümüne sebep olduktan sonra olay yerinden kaçan E.A. polis tarafından yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Vicdansız kaçamadı

ANKARA Valiliği başkentte yürütülen narkotik uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtilen açıklamada 47 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden de 8'inin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Olay, 9 Eylül günü Altındağ'da meydana geldi. Kiraladığı 34 NE 6131 plakalı otomobil ile Yeşilkuşak Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.A., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki H.T.'ye çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, sürücü olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan 10 yaşındaki H.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa aldı. Küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunarak, kaçan şahsın peşine düştü.
Kameralar incelendi

KARAPÜRÇEK Amirliği ve Altındağ Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu, kaçan otomobilin plakası tespit edildi. Ekipler, tespit edilen plakadan otomobilin sahibi H.A.'ya ulaştı. Ekipler H.A.'nın aracını, otomobili kullanmaya ehliyeti olmayan E.A.'ya kiraladığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, otomobilini ehliyetsiz E.A.'ya kiralayan H.A. hakkında da yasal işlem uygulandı. Gözaltına alınan E.A.'nın ifadesinde "Ehliyetim olmadığı için kaçtım" dediği ortaya çıktı. Vicdansız sürücü emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Vicdansız kaçamadı
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