Altındağlı gençler Kapadokya’da

ALTINDAĞ Belediyesi
kültür gezilerine ara vermeden devam ediyor. Altındağlı gençler, kültür gezilerinin 12'nci yılında, Nevşehir
'i keşfetmek için yola çıkıyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, hem moral depolamak hem de yeni eğitim ve öğretim yılına daha iyi bir giriş yapabilmek için gruplar halinde yola çıkan Gençlik Merkezi üyesi 1000 Altındağlı genç, Kapadokya
'nın tadını çıkarıyor. ALTIN GENÇLIK IÇIN
Altındağ Belediyesi'nin hiçbir ücret talep etmeden düzenlediği bu gezilerde çocuklar için her şey düşünülüyor. Gençlik merkezleri önünden otobüslere binen gençler, merkez sorumluları gözetiminde yapılan kimlik kontrollerinin ardından yola çıkıyor. Gençlerin yolda yaptığı ilk iş kahvaltı… Kahvaltıdan sonra Ürgüp- Göreme istikametindeki Tuz Gölü'nü görme fırsatı bulan çocuklar, bölgedeki tuz kristallerini yakından inceleyip ve bol bol da fotoğraf çekiyor. KEYIFLI VAKIT GEÇIRDIK
Kapadokya gezisine katılan Güneşevler Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezi üyesi Ahmet Erdem Toprak, çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Gültepe Orhan Gazi Gençlik Merkezi üyesi Nehir Gürbüz ise, gezi sayesinde çok şey öğrendiğini ifade etti.