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bütün belediyelere örnek olsun

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Ankara bütün belediyelere örnek olsun
'DAKI su indirimini tüm belediyelerin örnek alması gerektiğini belirten Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşın da esnafın da buna ihtiyacı var" dedi. Tüm belediyelerin faturalarda indirime gitmesinin çok olumlu olacağını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna 17 Eylül'den itibaren geçerli olacak yüzde 17 oranında su indirimi yapılacağını açıklamıştı. Bu karar ülkemiz çapında tüm belediyelere örnek olmalı. Yalnızca suda değil elektrikte ve doğalgazda da bir indirim hem vatandaşı hem esnafı rahatlatacaktır" dedi.
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Ankara bütün belediyelere örnek olsun
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