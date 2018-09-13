Gelin başı başkandan

YENIMAHALLE Belediyesi, gelinlerin saç ve makyaj masraflarını üstlenerek çiftlere düğün hediyesi vermeye devam ediyor. İmaj Velon Güzellik Merkezi ile ortaklaşa yürütülen hizmet ile gelinlerin saçı ve makyajı usta ellerde şekilleniyor. Proje ile kuaförler, düğünün yıldızı gelinlerin güzelliklerine güzellik katıyor. Yeni bir yuva kurarken yeterince masraf yapan çiftlere bu hizmet ilaç gibi geliyor. Piyasada 600 ila bin TL arasında değişen gelinin kuaför masrafları, bu hizmet sayesinde bedavaya geliyor. 9 yıldır devam eden projeyle bugüne kadar 4 bin 500 gelin, en güzel ve en özel günlerine Yenimahalle Belediyesi
'nin desteğiyle hazırlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Çiftimizin en mutlu günlerine bir nebze katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize" dedi. YAŞAR'DAN TEBRİK ZİYARETİ
Başkan Yaşar, güzellik merkezinde
en mutlu günlerine belediyenin destekleriyle hazırlanan gelinle bir araya geldi. Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Yaşar, geline altın takmayı da ihmal etmedi. Yaşar, Yenimahalle Belediyesi'nin 9 yıldır devam eden bu projesinin vatandaşın günlünde büyük bir yer bulduğunu belirtti.