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Hem düğün hem spor

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Hem düğün hem spor
Başkanı , yapımına yeni başlanan ve tamamlanmak üzere olan yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor. Akgül'ün bu seferki adresi ise Durali Alıç Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 bin 315 metrekarelik inşaat alanına sahip düğün salonu ve spor alanı oldu. Projenin aynı anda hem yuva kurmak isteyen çiftlere hem de spor yapmak isteyen vatandaşlara hizmet vereceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Projelerimizin birden çok amaca hizmet etmesine özen gösteriyoruz" dedi.
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