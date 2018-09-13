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Makedonya milli günü

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Makedonya milli günü
MAKEDONYA'NIN Büyükelçisi Zvonko Mucunski'nin ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlığının 27'inci ve Makedonya Cumhuriyet 'nun 26'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Mucunski, Makedonya ve Türkiye'nin karşılıklı anlayış, güven ve iyi niyete dayanan güçlü ikili ilişkileri olduğunu, iki ülkenin 27 yıldan bu yana birbirini desteklediğini belirtti. Mucunski, "Makedonya ile kardeş ülke Türkiye arasında iç içe var olan ikili iyi ilişkiler önemsiz kılınmamalı" dedi.
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Makedonya milli günü
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