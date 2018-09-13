Okul çevresinde güven ve huzur

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 101 bin personel tarafından, eş zamanlı olarak ülke genelinde dev "Türkiye güven huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada aranan şahılar yakalandı, polis uygulama noktalarında kuş uçurtmadı. Polis okul çevresinde madde satan kişileri gözaltına aldı. Okulların açılmasıyla birlikte asayiş uygulamalarının artacağı öğrenildi. Başkentteki uygulamada 34 bin 240 kişi GBT sorgusu yapıldı, 58 aranan şahıs yakalandı, 8 kişi gözaltına alındı. 4 bin 488 araç arandı. 168 araca ceza yazıldı, 8 aranan araç yakalandı, 33 araç trafikten men edildi. Polisler kurala uymayanlara 121 bin 934 lira ceza kesti. 71 kişiye ise adli işlem yapıldı.EMNIYETTEN alınan bilgilere göre yurt genelinde yapılan asayiş uygulamalarında temel önceliğin çocukların okullarında huzurlu ve güvenli bir eğitim almalarını sağmak olduğu öğrenildi. Bu çerçevede okulların çevresinde oluşacak olumsuzlukları önlemek için uzun bir süredir yoğun ve baskılı çalışmalar devam ediyordu. Asayiş uygulamalarında gençlere kötü örnek olabilecek insanlar, tamamen uzaklaştırılmış oldu.