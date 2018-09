Süper Lig’i takip ettim

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü 'nün yeni transferlerinden Alessio Cerci Türkiye 'ye gelmeden önce Süper Lig'i takip ettiğini belirterek, "Türkiye ligi dünyada tanınan bir lig. İyi ve kaliteli futbolcular var. Bu ligin bir parçası olarak elimden geleni yapmak istiyorum" dedi. Cerci, takımın durumu ve sezona dair beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi her zaman çok merak ettiğini ve buraya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren İtalya n futbolcu, "Türkiye'ye geldikten sonra yavaş yavaş tanıma fırsatı buluyorum. Takım arkadaşlarımı da tanımaya başladım. Şu an için her şey iyi gidiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de çok kaliteli yerli ve yabancı futbolcu bulunduğuna işaret eden Cerci, "Türk ligi benim de takip ettiğim bir lig. Bu kaliteli ligde oynadığım için mutluyum. Ben de bir an önce kalitemi göstermek ve takım için katkı vermek istiyorum" diye konuştu.Cerci, MKE Ankaragücü'nün hedefleriyle ilgili de görüşlerini açıklarken, "Türkiye'de henüz daha yeniyim ancak iyi bir takıma sahip olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir oyuncu topluluğumuz var. Gerekli birlikteliği ve arkadaşlığı çabuk şekilde sağlayabilirsek, ligi iyi bir yerde bitirebiliriz. Sıralama konusunda bir şey söyleyemem ama önemli olan birlikteliği sağlamak" dedi. Sarı-lacivertli takımın taraftarlarından övgüyle bahseden İtalyan oyuncu, "Gerçekten ateşli bir taraftar grubuna sahibiz. İki maçta gözlemlediğim kadarıyla bana İtalyan taraftarları andırdılar. Onlar da aynı şekilde sıcak ve ateşlidir. Taraftarımızın katkılarının, bizim için ekstra motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.