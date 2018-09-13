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Topçu: Avrasya’nın kalbi

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Topçu: Kazakistan Avrasya’nın kalbi
CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı , Türkiye- ilişkilerine ilişkin, "Her alanda çok büyük atılımlar yapıyoruz, bu güzel ilişkileri bozmak isteyen dahili ve harici güçlere karşı kardeşlik saflarımızı daha da sıkılaştırıp ülkelerimiz, bölgemiz ve insanlık için güvenliğe, barışa, adalete ve refaha katkısı olacak ortak kutlu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz" dedi. Kazakistan'ı Avrasya'nın kalbi olduğunu belirten Yalçın Topçu, "Dünyanın dokuzuncu büyük toprağına sahip ata yurdumuz Kazakistan, Türk dünyasının güvenlik şemsiyesidir. Kazakistan jeopolitik ve stratejik olarak 1991'den bu yana çok önemlidir. Kazakistan, sadece Avrupa ile Çin arasında değil, doğudan batıya ve kuzeyden güneye doğru ana geçiş yolu olması ile doğal bir kavşak olup, kıtalararası bağlantıda kilit bir ülkedir. Kazakistan Avrasya'nın kalbidir, merkezidir" diye konuştu.
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Topçu: Kazakistan Avrasya’nın kalbi
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