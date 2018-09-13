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U21’e farklı tarife

Giriş Tarihi: 13.9.2018
U21’e farklı tarife
SPOR Toto 1. Lig'in beşinci haftasında deplasmanda 'la karşılaşacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü. Morsarılı ekip, sabah saatlerinde Batıkent Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalışma yaptı. Akşam saatlerinde ise başkent ekibi U21 takımıyla hazırlık maçı oynadı. İlk yarı farklı ikinci0p yarı farklı takımların mücadele ettiği karşılaşmayı A Takım 6-2'lik skorla kazandı. Golleri (3), (2), Furkan, Can Ahmet Üstün ve Şamil kaydetti.
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U21’e farklı tarife
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