U21’e farklı tarife

SPOR Toto 1. Lig'in beşinci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor
'la karşılaşacak olan Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü. Morsarılı ekip, sabah saatlerinde Batıkent Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalışma yaptı. Akşam saatlerinde ise başkent ekibi U21 takımıyla hazırlık maçı oynadı. İlk yarı farklı ikinci0p yarı farklı takımların mücadele ettiği karşılaşmayı A Takım 6-2'lik skorla kazandı. Golleri Furkan Özçal
(3), Mertan Caner Öztürk
(2), Furkan, Can Ahmet Üstün ve Şamil kaydetti.