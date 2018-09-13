Üstgeçitler renkleniyor

ANKARA
Büyükşehir Belediyesi, başkentin ana arterlerindeki 35 yaya üstgeçidini bakımdan geçirerek, boyamaya başladı. Üstgeçitlerinin yeni rengi Turkuaz olurken, başkentin çehresi yepyeni bir görünüme kavuşacak. Başkentin dört bir tarafındaki eskiyen ya da tadilat gerektiren yaya üstgeçitlerini bakım ve onarımdan geçiren ekipler, gece gündüz çalışarak, üstgeçitleri yeni rengiyle de buluşturuyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca Sincan Merkez altgeçidinde de fibercement adı verilen özel bir kaplamayla kaplama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın kaplanacağı altgeçitte yeni kaplama sayesinde hem araç geçişleri sırasında ses geçişlerinin önüne geçilecek hem de dekoratif ve modern bir görünüme kavuşturulacak.