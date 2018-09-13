Yerel seçime güçlü hazırlık

Gençlık Parkı Başkent Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen AK Parti
Siyaset Akademisi 18. Dönem Sertifika Töreni'ne AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Fatih, AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve bazı milletvekilleri katıldı. Şahin törende yaptığı konuşmada, Siyaset Akademisi programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazananları tebrik etti ve başarı diledi. AK Parti iktidarının eğitime büyük önem verdiğini, bütçelerde en büyük payın eğitime ayrıldığını belirten Şahin, partinin kurumsal olarak da teşkilat içi eğitime, partilileri sosyal hayata hazırlayacak eğitimlere hep önem verdiğini vurguladı. KULAK VERECEĞİZ
AK Parti'nin Mart 2019'daki yerel seçim
e hazırlandığını, 24 Haziran milletvekili seçimlerinin sonuçlarının verdiği bazı mesajlar olduğunu belirten Şahin, "Masaya yatırdık, inceledik, irdeledik, tespitlerimizi yaptık. Bu tespitlerimizden yola çıkarak, Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Tabanın sesine daha fazla kulak vereceğiz" dedi. AK Parti Ankara
İl Başkanı Hakan Han Özcan da akademi hakkında kısa bilgi verdi. Konuşmaların ardından Siyaset Akademisi Türkiye ikincisi, Ankara birincisi Seda Altundal sertifikasını Hamza Dağ'ın, Ankara ikincisi Enver Harput ise Fatih Şahin'in elinden aldı.