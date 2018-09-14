Ankaralılar yaza Enerji Fest’le veda ediyor

ANKARA
yaza 16 Eylül Pazar günü ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenecek olan Enerji Fest
ile veda ediyor. Okullar açılmadan bir gün önce düzenlenecek olan festivalde "Disko Partizani" şarkısı ile tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşturan Balkan müziğinin en önemli isimlerinden Shantel, dizi müzikleri ve başarılı sahne performansları ile adından söz ettiren Ankaralı grup Pera, sıradışı sahne şovları ile tanınan The Madcap, İstanbullu surf rock grubu Palmiyeler, Moskovalı sempatik şarkıcı Regina, pasaj müziğinin yeni nesil temsilcisi Normal Değil ve genç grup Milat sahne alacak.