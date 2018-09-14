Başkan’a çamdan makam aracı

ÇAMLIDERE Belediye Başkanı H. Caner Can
, çamdan bir makam aracı
yaptırdı. Dört bir tarafı çam ormanlarıyla çevrili ve dünyanın en değerli oksijen havzasına sahip olan Çamlıdere'nin Belediye Başkanı Can'ın ilçeyi ziyaret eden protokole ilçeyi gezdirmek için yaptırdığı ve yapımı 6 ay gibi bir sürede tamamlanan araç 90 km hıza ulaşabiliyor. Atatürk'ün makam aracından esinlenerek yapıldı ve "Çam 1453" ismi verildi. Başkan H. Caner Can, "İlçemizi ziyaret eden devlet büyüklerimizi gezdireceğiz. Turizm ilçesiyiz farklılığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.