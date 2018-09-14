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Başkan’a çamdan

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Başkan’a çamdan makam aracı
ÇAMLIDERE Belediye Başkanı H. , çamdan bir yaptırdı. Dört bir tarafı çam ormanlarıyla çevrili ve dünyanın en değerli oksijen havzasına sahip olan Çamlıdere'nin Belediye Başkanı Can'ın ilçeyi ziyaret eden protokole ilçeyi gezdirmek için yaptırdığı ve yapımı 6 ay gibi bir sürede tamamlanan araç 90 km hıza ulaşabiliyor. Atatürk'ün makam aracından esinlenerek yapıldı ve "Çam 1453" ismi verildi. Başkan H. Caner Can, "İlçemizi ziyaret eden devlet büyüklerimizi gezdireceğiz. Turizm ilçesiyiz farklılığımızı ortaya koyuyoruz" dedi.
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Başkan’a çamdan makam aracı
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