Başkentte milli heyecan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası
Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda ilk maçına Karadağ karşısında çıkıyor. Almanya'daki Süper Kupa
'da Çek Cumhuriyeti ve ev sahibi ekibi farklı yenip rakiplerine gözdağı veren 12 Dev Adam
, Karadağ'ı da devirip 4 galibiyet aldığı ikinci tur grubunda avantaj sağlamak istiyor. A Milliler, elemelerin ilk turunda B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanarak 10 puan ve averajla ikinci tura yükselmişti. 12 Dev Adam'ın maça Wilbekin, Kartal Özmızrak
, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ege Arar ilk beşiyle başlaması bekleniyor. ANKARA'DAN MİLLİLERE TAM DESTEK
Kampa giren milliler, hazırlık maçında Türk Telekom'u da farklı yenerken, özellikle NBA'de mücadele eden oyuncular Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üstün performansları, Karadağ ve Slovenya maçları öncesi milli takım
ı fazlasıyla umutlandırdı. Milli Takım'a her zaman büyük destek veren Ankara
seyircisi de, şimdiden görevini yaptı. Satışa çıkan tüm biletler tükenirken, Karadağ maçında 12 Dev Adam'ı 10 binin üzerinde basketbolseverin desteklemesi bekleniyor. TÜRKİYE FAVORİ
ANKARA Spor Salonu'nda oluşacak atmosfer şimdiden rakip Karadağ'ı düşündürmeye başladı. Rakip takım koçu Zvezdan Mitroviç, yaptığı açıklamada, "Türkiye çok önceden toplandı ve bu kadroya NBA oyuncuları da dahil oldu. Dünya Kupası hedefi için tam takım halindeler. Kendi sahalarında her zaman cehennem gibi bir atmosfer olur. Buna hazır olmaya çalışacağız. Türkiye maçın büyük favorisi. Bizim için asıl hedef; Ukrayna galibiyeti" diye konuştu. Karadağ'da Nemanja Radovic, Nemanja Djurisic ve Bojan Dubljevic kadroya katılan yeni isimler oldu. Milli basketbolcular, grupta Karadağ maçının ardından 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya, 29 Kasım'da evinde İspanya, 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Türkiye, grubunda ilk üçe girmesi halinde ise Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.