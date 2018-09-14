Bulgaristan’a göç yolculuğu Ankara’da son buldu

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YASADIŞI yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 54 yabancı uyruklu ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Aralarında Afganistan, Bangladeş, İran ve Pakistan uyruklu bir grubun Türkiye üzerinden Bulgaristan'a gitme hazırlığında olduğu istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, Mamak Eşref Akıncı Kışlası yakınlarında iki minibüsü durdurdu. Yabancı uyruklu 45 kişi ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda sahte yol izin belgeleri ele geçirildi.8 Eylül'deki operasyonda da yurt dışına çıkma hazırlığında olan 9 Afgan ile kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli, AŞTİ'de yakalandı.