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Cinayet zanlıları tutuklandı

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Cinayet zanlıları tutuklandı
'DA 2 eşli 8 çocuk babası Suriyeli İbrahim Halaf Hüseyin'i (30), bıçakla boğazını kesip, öldürdükten sonra cesedi ortadan kaldırmak için soyup taş bağlayıp üzerine de gömleğini giydirip Ova Çayı'na attıkları iddiasıyla aranan Suriyeli Ömer E. ile Yaser A. İstanbul'da polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Suriyeli Ömer E. ve Yaser A. tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İbrahim H'yi (25) öldürdükten sonra kaçan ve dün İstanbul'da polise teslim olan Suriye uyruklu Ö.E (26) ve Y.A'nın (18) getirildikleri Kahramankazan emniyetindeki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

ESNAF PARA TOPLADI
Bu arada kocaları öldükten sonra 8 çocukla ortada kalan iki kadına, esnaf yardım etti. Suriye'ye gidecek sı olmayan aile için esnaf kendi arasında para topladı. Kiralanan bir araçla 'e gönderilen iki kadın ile 8 çocuğun, oradan da Suriye'de bulunan ailelerinin yanına gönderileceği öğrenildi
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Cinayet zanlıları tutuklandı
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