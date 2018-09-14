Esnafların tatlı rekabeti sahalara taşındı

PURSAKLAR Belediyesi Kapalı Spor Salonu'ndaki maçın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptı. Tatlı rekabetlerini yeşil sahalara taşıyan esnaf, düzenlenen turnuva boyunca hem ticarette hem de spordaki centilmenliğin örneklerini sergiliyor. Başkan Çetin, "Her zaman esnafımızın, yanında olduk. Spor ayrıca gençlerimizi, çocuklarımızı, hatta bizim yaştakileri de kötü alışkanlardan koruduğu gibi sağlıklı bir yaşam sürmemizi de sağlıyor. Belediye olarak birçok spor branşını bünyemizde bulundurarak bunu destekliyoruz. Okullar Hayat Olsun projesiyle yaz aylarında okullarımızın bahçelerinde 2 bine yakın çocuğumuza eğitmenler tarafından spor yaptırıyoruz. Sadece çocuklarımız, gençlerimize değil, Dedeler Nineler 2. Bahara Yürüyor etkinliğimizle 50 yaş ve üzeri büyüklerimize de spor yapma fırsatı veriyoruz. Spor; dostluk, kardeşlik ve dayanışma için vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir" dedi. TURNUVAYA 14 TAKIM KATILIYOR
PURESDER Başkanı Adem Oruç ise turnuvaya 14 takımın katıldığını açıkladı. Turnuvaya katılan takımlar ise şu şekilde: Pursaklar Belediyesi, Yıldız Unlu Mamulleri, Niğde Halı AVM
, Mavi Denizim Özel Rehabilitasyon Merkezi, Osmanlı Sofrası, Beyoğlu Emlak
, Nisa Gelinlik, Koca Hafriyat, Yap-Der-Bir, Kadir Emlak, Duru Tıp Merkezi, YESA Dekorasyon, Bozkurt Mühendislik ve Seçkin Kitap Kırtasiye. Eleme usulü olarak yapılan turnuvanın finali 20 Eylül'de yapılacak. Şampiyon, ikinci ve üçüncü olan takımlara 3. Pursaklar Esnafları Yaz Şenliğinde kupa ile madalya verilecek.