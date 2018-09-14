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Kupada Altındağ fırtınası

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Kupada Altındağ fırtınası
ZIRAAT Türkiye Kupasıt2. Tur eleme maçında Altındağ Belediyespor Kütahyaspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 2. Tur maçında Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kütahyaspor'u evinde ağırladı. Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Altındağ Belediyespor tek golle kazandı. Başa baş geçen mücadelenin tek golünü Altındağ Belediyespor adına Bülent Kalecikli kaydetti. Altındağ Belediyespor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.
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Kupada Altındağ fırtınası
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