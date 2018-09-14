Mamak’ın Central Park’ı hızla tamamlanıyor

MAMAK Belediyesi tarafından planlanan Üreğil Kent Ormanı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ankara
'nın akciğerleri olarak adlandırılan ve toplamda 2.5 milyon metrekarelik alana sahip kent ormanı projesinin ilk etabında incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Mamak'ta sadece fiziki yapıya yatırım yapmıyoruz. İlçemizin fiziki yapısını düzeltirken birçok sosyal projeye, spor yatırımına ve yeşil alan projelerine de büyük önem veriyoruz. Bunların başında ise Üreğil Kent Ormanı Projemiz geliyor. İlk etabı 250 bin metrekare olan ve şehir merkezinde doğa özlemine son verecek projemizde şu anda yüzde 75'e yakın kısmı tamamlanmış durumda" dedi. Yapımında sona gelinen ve iskelelerin kurulduğu 31 bin 500 metrekarelik iki adet gölette su sporlarının ve gösterilerin yapılacağını kaydeden Akgül, "Şuan piknik alanları ve meydan zemin kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Toprak dolguları yapılıyor" dedi.