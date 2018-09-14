KAHRAMANKAZAN Belediyesi
, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan madde kullanımının önüne geçmek ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. "Uyuşturucu Özgürlüğün Sonu" isimli seminerle vatandaşlar madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi. EN İYİSİ HİÇ BAŞLAMAMAK
Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere belediye başkan yardımcıları, ilçede görevli kamu kurumu personeli, veliler ve belediye çalışanları katıldı. Kahramankazan Sosyal Hizmet
Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde Sosyal Hizmet Uzmanı Arif Dalkılıç, madde bağımlılığı ve madde bağımlığıyla mücadele konusunda bir sunum yaptı. Madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolunun hiç başlamamak olduğunu vurgulayan Dalkılıç, sunumunda madde bağımlılığı ile mücadele konusunda farkındalık oluşturacak önleyici ve koruyucu tedbirleri anlattı.