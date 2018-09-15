Bir destek de kadınlardan

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Keçiörenli Berberler Yoksulluğa Makas Vuruyor" projesi kapsamında Keçiören'de faaliyet gösteren bayan kuaförleriyle Estergon Türk Kültür Merkezi
'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan da katıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan, ihtiyaç sahibi kadınların kuaförlere ücretsiz gidebilmesi için protokol imzaladı.