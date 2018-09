Çocukluk hayali ‘Murat’ına erdi

BUGÜN NELER OLDU

Her parçası fabrikadan çıktığı gibi orjinal olan araca 40 bin TL verdiklerini; ancak satmayı düşünmediğini söyleyen Burak Tunç , aracın güneşten etkilenmemesi için kapalı garajda beklettiğini belirtti. Burak Tunç, aracın fiziki şartlardan etkilenmemesi için ise çeşitli önlemler aldığını söyledi. Elinden geldiğince araçla trafiğe çıkmadığını söyleyen Tunç, "Allah nasip ederse bu klasik araca gözüm gibi bakıp çocuklarıma bırakacağım" diye konuştu.Burak Tunç, aracın bu günlere gelişinin ilginç hikâyesini ise, "1984 yılında Konya Akşehir'de yaşayan bir çift bu aracı sıfır alıyor. Aldıktan bir süre sonra çift anlaşamaz ve eşi, öğretmen olan Nevin hanımı bırakıp Almanya 'ya gidiyor. Nevin öğretmenin de şoförlüğü olmadığı için aracı kapalı garajda 27 yıl boyunca saklıyor. Şehir dışındaki çocukları köylerine geldikleri zaman arabayı ara sıra çalıştırıyorlar. Arabanın hiçbir parçası değişmemiştir, ilk günkü güzelliğiyle durmaktadır. O yıllara ait bütün evrakları, yedek anahtarları, kitapçıkları, ilk yardım çantası ve vergi dekontları dosya halinde muhafaza edilmiş vaziyette" ifadeleriyle anlattı.ARACI satın alma hikâyesi ile ilgili de bilgi veren Tunç, "Bu aracın bir internet sitesi üzerinden satıldığını gördüm ve talip oldum. Aracın eski sahibi aracı bana kapalı garaj olma şartıyla sattı. Benim kapalı garajım olduğuna inanmak için fotoğraf istedi. Uğraş sonucu aracı aldım. Plakası orijinal diye değiştirmedim. Muayenesi yoktu, onları yaptırdım, eksik evraklarını tamamlayarak Ankara 'ya aracı getirdim. Araç şimdi kapalı garajımda duruyor. Aracı kışın asla garajdan çıkarmıyorum. Yazın ise haftada bir gün çıkarır hevesimi aldıktan sonra tekrar yerine güzel bir şekilde koyarım. Aracım ilk günden beri benzinli kullanılmaktadır" diye konuştu."ELIMDEN geldiğince aracıma sahip çıkacağım" diyen Tunç, "Görenleri hayrete düşüren 34 yaşındaki Murat 131 marka aracıma gözüm gibi bakıyorum. Bunun yeri ayrı. Çocukluğumdan bu yana klasik araçlara her zaman hevesim vardı. Eski Türk sinemasında izlerdim, ilgim çoktu ve yanı sıra babamın gençliğinde bindiği bu model araçları bana överek anlatmasıyla başladı hayallerim. Çok şükür arzuladığım araca kavuşabildim. İlk günkü gibi sıkılmadan özlem içerisinde aracıma bakıyorum" şeklinde konuştu. Tunç "Aracımda Cengiz Kurtoğlu ve eserleri dinlenir. Eskileri yâd ediyorum. Kendisini yakından tanıma fırsatım olmasa da sağ koltuk her zaman onundur" görüşünü belirtti.