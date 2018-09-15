Sivas’ın ‘Şirin Babası’

Başkentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivas Günleri etkinliği kapsamında Ankara
'ya getirilen Kangal türü köpekler ve minik bıçaklar ilgi odağı oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, koruma altında bulunan türler arasında yer alan Kangal köpeklerinin yanı sıra çok sayıda yöresel ürün de yer aldı. Ziyaretçiler fuar alanındaki etkinliğe gün boyunca yoğun ilgi gösterdi, sevimli Kangal yavruları ile Sivas'ta ''Şirin Baba'' olarak tanınan bıçak ustası Erdoğan Güzel tarafından yapılan 2-3 santimlik bıçaklar ilgi çekti. Ziyaretçilere ürünler hakkında bilgi veren bıçak ustası Güzel, ürettiği minyatür bıçakları daha önce birçok siyasetçi ve ünlüye gönderdiğini, el yapımı bıçakçılığın devam edebilmesi için çaba sarf ettiğini söyledi.